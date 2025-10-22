全国各地で今シーズン一番の冷え込みとなった22日。東京都心では11月下旬から12月中旬並みの寒さとなりました。

最低気温15℃以下が3日間続くと「鍋開き」

山形純菜キャスター：

一気に季節が進んだ感じがありますが、寒くなってくると食べたくなるもの、「鍋」について見ていきます。



鍋つゆなどを製造・販売している「ミツカン」が、鍋に適したシーズンがいつかを予想する「鍋前線2025」を発表しました。最低気温15℃以下が3日間続くと「鍋開き」となります。

【鍋前線2025】※10月22日時点

鍋開き済み：北海道・東北・北陸

東京：23日予想

中国地方：23〜25日予想（鳥取は鍋開き済み）

東海・近畿地方：23日〜24日予想

四国地方：24日〜29日予想

九州地方：29日予想

沖縄：12月中旬予想



今お得な鍋野菜を、「スーパーアキダイ」の秋葉社長に聞きました。

いま白菜が安く、価格は4分の1の大きさで88円。半月前に比べて半額程度となっています。気温が落ち着き、品質・量ともに安定しているといいます。また秋葉社長は「白菜の葉にある黒い点々はポリフェノール。甘さが増している証拠で美味しさのバロメーター」と話しています。

秋の寒さで“服装ミス”に終止符？

山形純菜キャスター：

そして、急に寒くなると服装が難しくなってきます。街では「寒くなったり気温が上がったりで、服選びが難しい」「寒い日に上着を着なかった。夜寒すぎて後悔」という声が聞かれます。



では、気象予報士の方は服装をミスしないのでは？ということで、気象予報士の方に聞きました。



気象予報士 河津真人さん

「ミスしたくないので…1枚着るものをカバンに入れてあります」

気象予報士 片山由紀子さん

「しょっちゅうミスしています。予報できてもその気温を自分がどう感じるか、つい忘れてしまう」



寒さの肌感覚を忘れがちですが、“服装ミス”のお守りになりそうな、コンパクトに持ち運べる上着がありました。

モンベル【EXライト ウインドパーカ】1万1000円（男女兼用）

畳んだエコバッグ程度の大きさですが、薄手のウィンドパーカーです。手のひらサイズに収納ができ、重さは約56g。



薄いですが、風を通しにくい素材になっており、上に羽織ったり、中に着てもいいと思います。



モンベル広報部によると「アウトドア・スポーツ向けに開発された商品だが、近年気温の急激な変化への対応策として、日常使いする人も増えている」ということです。色も4色くらい展開されており、使いやすそうでした。

東京大学准教授 斎藤幸平さん：

秋が気候変動でどんどん短くなっているので、そういう意味で良い上着を買うのはコスパが悪く我慢したいと思ってしまいますが、これは手軽でいいかもしれません。



出水キャスター：

暑かったり涼しかったりすると、ついつい忘れ物も増えてしまうので、小さくなってカバンに収納できるというのは大事ですね。

