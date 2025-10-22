人気キャラクター「クロミ」がアーティスト「KUROMI」として22日、新宿・歌舞伎町のシネシティ広場で、1st EP「KUROMI IN MY HEAD」リリース記念フリーライブを開催した。

ステージに3DルックのKUROMIが登場し、1st EP収録曲をライブ初披露。オープニングから重盛さと美プロデュースの「KUROMIハートProfile」をポップに歌い上げ、力強いラップも披露した。KUROMIES（クロミーズ、ファンの総称）ほか、KUROMIの力強くも愛らしい歌声にひきつけられた通行人が足を止め、会場は熱気に包まれた。

また、真部脩一が手がけたリード曲「ハピハロ！！」のMVを同日公開。自身の誕生日である10月31日、ハロウィーンがテーマの楽曲で、MVではKUROMIとして初のダンスに挑戦。ハロウィーン衣装でキュートに踊るKUROMIに注目だ。さらに、メジャーデビューを記念したリリースツアー「KUROMI 東名阪 Zepp TOUR 2026『KUROMI IN MY HEAD』」の開催も決定している。

クロミは05年に“自称マイメロディのライバル”として登場し、今年で20周年。今日22日にアーティストKUROMIとして同EPをリリースし、音楽レーベルTOY’S FACTORYからメジャーデビュー。「誰もが自分史上最高の自分を目指せる世界」を作るため、音楽を通してさらに世界中へメッセージを広げていくべくアーティストとして本格始動する。別名義でのアーティストとしてのデビューはサンリオ初。