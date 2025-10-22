​​エミリン「毎回毎回持っていく」旅行の必需品！“最強”のシャンプー＆トリートメント

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【妖怪買い物ババア】ドンキホーテで買い放題したら吟味しすぎちゃった』の動画を投稿。お買い物をする様子を公開し、中には美容系のアイテムも！

【関連記事】エミリン「もう最強」購入した保湿力抜群のクリーム系シートマスク

■入浴剤

動画内に登場したのはこちら！

ReFa/ミルクプロテイン シャンプー＆トリートメント パウチ 330円（編集部調べ）

(ⅽ)E-TALENTBANK

キューティクルの補修効果で、うるおいやまとまりのある髪へ導いてくれるシャンプー＆トリートメント。

大松さんはこちらについて「これ旅行の時にね、毎回毎回持っていく」と旅行に欠かせないアイテムだと紹介。

続けて「リファのやつ最強、これ結論多分最強です」「パウチシャンプーの中で」「結局リファが最強かも」とお気に入りの様子で熱弁。

そして、同様のパウチシャンプーよりも価格が高いことにも触れながら「旅行かさばりたく無いけど、いいの使いたいぜって時とか」とスペシャル感があるとも語っていました。

■動画もチェック

動画内ではその他にも様々な購入品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。