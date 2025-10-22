犬を"AIで擬人化"してみた結果…想定以上に再現度が高すぎる、衝撃の仕上がりは記事執筆時点で321万回を超えて表示されており、7.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

犬を"AIで擬人化"した結果…

Xアカウント『@okoge0822』に投稿されたのは、ミニチュアダックスフンド「おこげ」くんのお姿。この日、飼い主さんはおこげくんのお姿をAIで『擬人化』してみることにしたのだそう。

飼い主さんの予想を遥かに超える、衝撃の『完成画像』が話題になっているのです。

想定以上に『再現度が高すぎる完成画像』に反響

元画像に選ばれたのは、おこげさんのチャームポイントであるファンキーな大爆発ヘアがより際立ち、アンニュイな表情を浮かべた1枚のお写真。

白目がちなお写真を選ばれたところに、ちょっぴり飼い主さんのイタズラ心を感じずにはいられないものの…完成した画像の完成度によって、そんな些細なことは吹き飛んでしまうほどの衝撃を与えられることとなった模様。

頭頂部の素敵な金髪ヘア、お耳周りの漆黒の毛並みを忠実に再現されており、おこげさんには及ばないものの爆発スタイルもしっかりと継承されていたのだそう。

三白眼と表現するにふさわしいか否か…アンニュイな目つきはもちろんのこと、あまりにも完成度が高すぎる画像が生成されることとなったのだといいます。

まさかの結末は、多くの人々に衝撃と笑顔を届けることとなったのでした。

この投稿には「このパターンで過去一の完成度」「笑いすぎてむせた」「そっくり！」「ワロタｗほんとにそのまんま」「好きｗｗ」「最高すぎる」「爆笑した」など多くのコメントが寄せられています。

大爆発スタイルが可愛すぎる男の子♡

2022年8月22日生まれのおこげくんは、とっても表情豊かで甘えん坊な男の子。まるでアニメキャラクターのような大爆発ヘアも日によってさまざまな姿を見せてくれるのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすおこげくんはミニチュアダックスフンドの魅力やたくさんの癒やしを届け続けています。

