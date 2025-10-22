「うぉー！事故った」高速道路で後続車に悲劇…落ちていたタイヤに乗り上げ衝突　回避した撮影者「自分が衝突してもおかしくない状況」

宮城県を走る三陸自動車道で、後ろの車がスピン。

突然の事故は、道路上に落ちていた“ある物”が原因でした。

前方に取り付けられたドライブレコーダーの映像で、事故を起こした正体が明らかに。

それは…タイヤです。

目撃者：

タイヤが落ちているのは想定していなかったので驚いた。

目撃者は、あわてて車を減速。

ギリギリのところでタイヤを回避することができました。

目撃者はすぐさまハザードランプを点灯させ、後続車に危険を知らせたといいますが、事故が起きてしまいます。

後方カメラを改めて確認すると、数百メートル後ろにいた白い車がタイヤに乗り上げ、バランスを崩します。

そして、中央分離帯に衝突。

事故の一部始終が記録されていました。

目撃者によりますと、衝突は一度だけではなかったといいます。

目撃者：

走行車線の間に1回突っ込んで、中央分離帯の方にまた戻ってきたという感じ。自分がタイヤに衝突していてもおかしくない状況だったので、それを後から考えるとすごく怖かった。

警察によりますと、他にもトラックと軽自動車あわせて2台がこのタイヤに乗り上げたということですが、けが人はいませんでした。