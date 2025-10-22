政府開発援助（ＯＤＡ）による援助金を基に、支援先の途上国が積み立てた資金のうち、およそ５８億円が少なくとも５年以上にわたって使われずに放置されていたことが会計検査院の調査でわかった。

検査院は「支援の効果が出ていない」として改善を求めた。

途上国は援助金で穀物や肥料などを調達して市場で売り、収入を積み立てる。積立金の使途は日本側との協議で承認を受ける必要があり、外務省によると、幼稚園の整備や農機具の購入などに充てられているという。日本側は一度きりの資金提供で終わらせず、長期間の支援につなげられる利点がある。

外務省や国際協力機構（ＪＩＣＡ）が１９９２〜２０１７年度に提供した４８か国の９２６億円分を検査院が調べたところ、２４年度時点で積み立てから５年以上過ぎても３０か国の約５８億円が使われずに残っていた。１６億円分は、過去に一度も協議された形跡がなかった。

日本側が存在を把握していなかった積立金もあり、マダガスカルやタンザニアなど５か国の口座で計４億２８００万円が見つかった。

外務省は「口座残高や使用状況を把握できる体制を整備する」とする一方、ＪＩＣＡは「適正な使用に努めるが、使う期限は定めておらず、早ければよいものではない」と主張している。