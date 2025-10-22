10月21日、高市内閣が発足し、衆議院熊本1区の木原稔氏が官房長官に、熊本4区の金子恭之氏が国土交通大臣に就任しました。

【写真を見る】高市内閣の「熊本選出閣僚」 木原官房長官・金子国交大臣の就任直後の動き 地元への思いは？

10月21日夜から22日にかけての2人の動きです。

【21日 午後7時～】閣僚認証式・写真撮影

皇居で閣僚認証式が行われ、木原官房長官、そして金子国土交通大臣が出席しました。

写真撮影の直前には、他の閣僚が集まる前に木原官房長官が担当者とやり取りする姿がありました。

そして、木原官房長官、金子国土交通大臣が高市総理に近い位置に立ちました。

【22日 午前0時半】木原官房長官の会見

木原官房長官が会見を開いたのは、日付が変わったころでした。

木原稔 官房長官「官房長官として相互調整機能を適切かつ的確に発揮することで防衛力の強化を含めて、政策を前に進める高市総理を支えていく」

そして、地元熊本について問われると。

木原官房長官「これまで私を育てていただいた地元熊本の皆様には大変感謝している」

その上で、「熊本を含む地方の問題は人口減少や人材不足だ」として、取り組みを進めることを明らかにしました。

木原官房長官「高市政権では地方の暮らしと安全を守るため、地域ごとの産業クラスターの形成、地方のDX化の推進、地場産業の強化、地域公共交通の維持に取り組むことが基本方針の一つ」

【22日 午前10時～】金子国交大臣の会見

10月22日、金子恭之大臣が就任後初めて、国土交通省に登庁しました。

これまで国土交通大臣は公明党のポストだったため、自民党が大臣を担うのは16年ぶりです。

大臣の後ろには、多くの関係者が続きます。

記者会見で、金子大臣は、高市総理から具体的な指示を受けたことを明らかにしました。

金子恭之 国交大臣「交通網、物流、インフラ整備、観光振興を通じた地域の活性化やオーバーツーリズム対策の推進などについて指示を受けた」

また、地元熊本で被害が出た今年8月の大雨についても言及しました。

金子大臣「被災自治体に寄り添い、再度災害防止の取り組みを進める。国民の生命財産、暮らしを守ることは、国土交通省の重要な使命。防災、減災、国土強靭化の取り組みを全力で進める」

午後には公明党の中野前大臣との引継ぎ式が行われました。

金子大臣「一緒に国土交通行政を進められて良かった。引き続きよろしくお願いします」

