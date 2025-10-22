「a weight lifted off my shoulders」の意味は？すぐ答えられたらすごい！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「肩の荷が降りる、気が楽になる」でした！

「重い責任や負担、または悩みや心配から解放された」というニュアンスが強いです。

または、「なにかを打ち明けて安心した、スッキリした」というニュアンスでもありますよ。

多くの場合、「big weight」や「huge weight」という言い方が使われています。

「All my final exams are over! It’s a big weight lifted off my shoulders.」

（期末試験はやっと終わった！肩の荷が降りたよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。