「a weight lifted off my shoulders」の意味は？すぐ答えられたらすごい！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「a weight lifted off my shoulders」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「肩の荷が降りる、気が楽になる」でした！
「重い責任や負担、または悩みや心配から解放された」というニュアンスが強いです。
または、「なにかを打ち明けて安心した、スッキリした」というニュアンスでもありますよ。
多くの場合、「big weight」や「huge weight」という言い方が使われています。
「All my final exams are over! It’s a big weight lifted off my shoulders.」
（期末試験はやっと終わった！肩の荷が降りたよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
