プライベートな写真が盛りだくさん！【FRUITS ZIPPER・櫻井優衣】が“愛してやまないもの”を大公開♡
Rayモデルたちは、個性豊かなキャラクターやギャップ萌えする意外な一面など、沼にハマる魅力がたっぷり！そこで今回は、誰からも好かれる生粋のアイドルでRayモデルの櫻井優衣が語る「らぶなもの」を徹底解説します。幼少期やプライベートな写真も特別に大公開♡
櫻井優衣
誰からも好かれる生粋のアイドル
Ray model's data
Topic 16タイプ
なにかな〜？
Topic わたしのらぶな場所
岩盤浴
「心身を癒してくれる、疲労回復スポット！デジタルデトックスもできちゃうんです」
Topic 最近買ったもの教えて♡
KIMHEKIMのデニム
「自分へのご褒美に、ずっと憧れていたブランドでついに購入しました！」
Topic 小さい頃のお気に入りのわたし
「小学校5年生くらい。写真で着てるパジャマがすごく流行ってて、修学旅行にどうしても持っていきたくて全身そろえて買ってもらった思い出♡
活発で、スポーツをやっていたり、外でドロケイや缶蹴りをして遊んだりしていたので、日焼けで真っ黒です（笑）」
Topic 愛用の財布を見せて
PRADA
「バッグとおそろいのデザインで色違いを購入。白のお財布は初めてで、るんるんします！」
Topic 気分を上げたいときに聴く曲は？
Stephen Jones/Bryan Kesslerの「Pawa」
「自然の音がたくさんで、夢のなかで起きたみたいな優雅な気分になれるんです」
Topic わたしのカメラロールの中身
「マネージャーさんに、「あまりにも”櫻井優衣”だから隠れなさい」と言われて、上着を借りて影になりきっている写真です」
Topic ついつい集めてしまうもの♡
「サングラスとメガネはすっぴんでもおしゃれをしたいなと思って集め始めました。この1年で両手で数えきれないくらいは集まったかな。
ジャージとかでもおしゃれ感が出るところがお気に入りです♡」
文／杉山春花、佐藤彩蕗
櫻井優衣