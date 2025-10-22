BE:FIRST初ベスト収録「I Want You Back」誕生秘話 SKY-HI×Sunnyが語る音楽へのリスペクト
7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの初となるベストアルバム『BE:ST』のリード曲「I Want You Back」の制作秘話を収めたSKY-HIとSunnyによる対談映像が公開された。原曲はジャクソン5の代表曲であり、今回はそのカバーにBE:FIRSTらしい新解釈を加えた作品となっている。
【動画】SKY-HI×Sunnyが語る、BE:FIRST初ベスト収録「I Want You Back」誕生秘話
「I Want You Back」は、BMSGの代表を務めるSKY-HIと音楽プロデューサーのSunnyがプロデュースを担当。ファンキーなベースやリズミカルなピアノ、ストリングスが特徴の原曲にリスペクトを込めつつ、伝説的な機材「Neve 8068」を用いて生バンドをレコーディング。その音源をサンプリングとして取り込み、HIPHOP的手法で再構築するという徹底したアプローチでトラックを完成させた。サビの引用とともに、新たな歌詞を加えてBE:FIRSTらしいスキルフルな歌とラップで再解釈している。
今回公開された映像では、「I Want You Back」の制作に携わったSKY-HIとSunnyが、楽曲に込めたリスペクトや制作の舞台裏を対談形式で語っている。
この「I Want You Back」を含む全32曲が収録されたBE:FIRST初のベストアルバム『BE:ST』は、10月29日（水）にリリースされる。
