秋元康氏（67）総合プロデュースの女性11人組「WHITE SCORPION」が22日、東京・ダイバーシティ東京プラザでセカンドミニアルバム「Corner of my heart」の発売記念イベントを行った。

小雨が降るフェスティバル広場に、真っ白な衣装で登場。エネルギッシュなダンスで魅せるタイトル曲「Corner of my heart」、新録曲の「希望には羽がついてる」「愁情」の3曲をパフォーマンスし、集まったファンから大声援を受けた。

また、新曲「Corner of my heart」のミュージックビデオも先行上映。23年12月リリースのデビュー曲「眼差しSniper」のミュージックビデオと同じ監督が撮影していることに触れ、HANNAは「パフォーマンスとか表情とかをこのMVで比較したときに、進化してるんじゃないかな」と成長を実感していた。

最後には、COCOがオリコンデイリーアルバムチャートで4位だったことを報告し「まだウイークリーランキングが残っているので、一つでも順位を上げたい」と悔しさをにじませた。