FASの新ボディケア「ザ ドレープ シリーズ」で潤いと香りに包まれる冬へ

発酵エイジングケア¹ブランド「FAS（ファス）」から、待望のボディケアライン「ザ ドレープ シリーズ」が誕生。肌を包み込むような質感と、深呼吸したくなる香りで、自分を労わるひとときを演出します。国産繭シルクエキス²や京都産発酵はちみつエキス*³など、FASならではの発酵の恵みを凝縮。乾燥しがちな季節も、上質な潤いで肌を満たしてくれます♡

幻の国産繭シルクが叶える、ハリと透明感



シリーズ共通成分として配合された「国産繭シルクエキス*²」は、肌の潤いと弾力を高める希少な成分。さらに、紫外線ダメージからも肌を守り、乾燥によるくすみを防いでくれます。

FAS ザ ドレープ ボディミルク

「FAS ザ ドレープ ボディミルク」（250mL／6,930円税込）は、水分たっぷりの軽やかなのびで肌になじみ、べたつかずにしっとり。上質な絹のようなツヤ肌を叶えてくれます。

*² 加水分解シルク（保湿成分）

*³ グルコノバクター／ハチミツ発酵液（保湿成分）

手元まで上質に。スキンケア発想のハンドクリーム



FAS ザ ドレープ ハンドクリーム

「FAS ザ ドレープ ハンドクリーム」（40g／4,400円税込）は、黒豆ペプチド⁵やナイアシンアミド⁶などを贅沢に配合。

まるで美容液のようなテクスチャーで、手肌にふっくらとしたハリと潤いを与えます。乾燥を防ぎながら、ヴェールをまとうような滑らかさに。

オフィスや外出先でも気分を高めてくれる香りが、心まで満たしてくれそうです。

*⁵ 加水分解ダイズエキス（保湿成分）

*⁶ 保湿成分

季節を纏う2つの香りと、ギフトにもぴったりな限定コフレ



FAS ザ ドレープ ボディミルク（YŪGIRI／HATSUNONE）

秋冬の移ろいを感じさせる「YŪGIRI」と「HATSUNONE」の2種の香りは、アーティスト和泉侃さん率いる「Olfactive Studio Ne」が監修。

ホリデーコフレ 2025

ボディミルクとハンドクリームのセットに、発酵はちみつ配合のクレンジングジェル（ミニサイズ）がついた「ホリデーコフレ 2025」（11,330円税込）は、11月1日（土）より予約受付開始。

大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりです♪

発酵の力で、肌も心もやわらかく満たす冬へ



肌を潤すだけでなく、季節の香りや質感までもデザインする「FAS ザ ドレープ シリーズ」。

発酵の恵みと日本の美意識が融合したこの新作で、冬の乾燥を心地よくケアしながら、自分と向き合う時間を豊かにしてみてはいかがでしょうか。

FASのボディケアが、あなたの肌と心をやさしく包み込みます。ぜひこの機会にチェックしてみてください。