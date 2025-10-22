秋元康氏が総合プロデュースする11人組アイドルグループWHITE SCORPION（ホワイトスコーピオン）が22日、ダイバーシティ東京で、セカンドミニアルバム「Corner of my heart」リリースイベントを行った。

リード曲「Corner of my heart」で幕開け。クールな表情でキレキレのパフォーマンスを見せ、ほかアルバム収録曲なども披露した。

ACE（18）はリード曲について「心の角を曲がる勇気が未来を変えるという思いが込められた曲」と説明。「現状の私たちが歌うことに意味があると思いますし、これからいろんなことに1歩踏み出す方やいつも応援してくれているSCOPIST（ファンの総称）のみんなにたくさん聞いてほしいです」と呼びかけた。

さらに同曲のミュージックビデオをステージ上のスクリーンで初公開した。HANNA（16）がピアッサーを耳に当てるシーンもあり「私の心もピアスを開けることによって1歩前進、勇気を出して踏み出すという意味がリンクしている」と明かした。本当にピアスを開けたのかどうか聞かれると「どうですかねー？ 見に来てください」といたずらっぽい表情で沸かせた。

イベントの最後には、同ミニアルバムのオリコンデイリーランキングが4位だったことが明かされた。CHOCO（18）は「まだウィークリーランキングが残っていて、この1週間1つでも上の順位を目指して頑張りたい。一緒についてきてくれますか？」と呼びかけ、大歓声を浴びた。