タレントの武井壮さんが10月22日までにXを更新し、イタリアの国内線の航空券を購入する際に詐欺に遭いかけたと報告。背筋を凍らせる武井さんの体験がネット上で話題となっている。



【写真】「怖すぎる」「バグなのか詐欺なのか」…実際の認証画面

武井さんは「イタリアの国内線片道170ユーロくらいの飛行機のチケット予約して航空会社からクレジットカードで決済しようと思ったら認証が必要とメールが来た 請求が330万円とのこと」「そっとサイトを閉じて車で移動することにした」と経緯を説明した。



本来は170ユーロ（約3万円程度）の値段となるはずが、実際に提示されたのはその約100倍の請求額。武井さんは「おっかねえ バグってんのかな。。。」と戸惑いを隠せない様子だった。



SNSでの反応はさまざま。「たまに為替計算ミスってるところありますよ」「決済代行システムに何らかのバグ発生してるのかもしれないです」など同じ経験をしたことがあるという人々のコメントや、「怖すぎる」「バグなのか詐欺なのか」「押さなくて良かったですね」「認証するときに、しっかり金額確認すること、改めて再確認できました！」など、武井さんに共感の意を示すコメントなどが見られた。