好き＆行ってみたい「石川県の紅葉スポット」ランキング！ 2位「白山白川郷ホワイトロード」、1位は？
All About ニュース編集部では、2025年10月7〜8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、紅葉スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、「好き＆行ってみたい石川県の紅葉スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「天然林の紅葉がとても美しくて大滝とその周辺の岩壁に映える紅葉の絶景がすごく美しくて魅力的だと思いました」（30代女性／宮城県）、「テレビで白川郷をみていってみたいと思ったから」（20代女性／東京都）、「きれいな景色を見ながら充実した一時を過ごしたい」（50代女性／神奈川県）、「展望台から見る紅葉は贅沢だから」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「水面に映る紅葉が古来の日本らしさもあって綺麗だから」（20代女性／香川県）、「日本三名園の歴史的景観と紅葉を見てみたい」（30代男性／大阪府）、「水面に映る紅葉とライトアップがあるらしくて、それが綺麗だと思うから見てみたい」（30代女性／東京都）、「日本三名園のひとつでもあり、池や灯籠などと一緒に紅葉との美しい景気が見れるから」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：白山白川郷ホワイトロード（白山展望台）／45票石川県の尾添と岐阜県の白川村を結ぶ山道のドライブコースで、以前は白山スーパー林道という名称でした。このコースの魅力は、標高差のため、長い期間にわたってブナやカエデなどの紅葉を楽しめることです。特に「白山展望台」からは、色鮮やかに染まった山々が広がる大パノラマと、遠くに白山連峰を一望できます。眼下にはブナ原生林の樹海が広がり、紅葉と新緑を楽しめます。ダイナミックな景観とドライブを同時に楽しめるスポットです。
1位：特別名勝 兼六園／109票金沢市の中心にある兼六園は、日本三名園の1つに数えられる、国の特別名勝です。四季折々の美しい景色が楽しめますが、中でも秋はモミジやケヤキといった木々が色づいて、池や築山と一緒に見事な庭園美を作り出します。徽軫灯籠や雁行橋のような有名なスポットと紅葉が調和する景色は格別。紅葉の時期に合わせて無料開園や早朝開園、ライトアップなどがあるため、たくさんの観光客が訪れます。
