Photo: SUMA-KIYO

iPhone 17 Proの大きな魅力といえば、48メガピクセルに進化した望遠レンズ。とはいえ、「果たして買い替えるほどの違いがあるのか？」と気になる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、iPhone 16 ProとiPhone 17 Proの望遠カメラを実際に撮り比べ、その違いを検証してみました。

なお、比較にはiPhone 16 Pro Maxを使用しましたが、カメラ性能はiPhone 16 Proと同一のため、画質に差はありません。

8倍対決

Photo: SUMA-KIYO 左：iPhone 17 Pro / 右：iPhone 16 ProMax

iPhone 16 ProMaxとiPhone 17 Proの望遠レンズの違いは、以下の通り。

• iPhone 16 Pro Max：12メガピクセルの望遠カメラ、光学5倍ズーム • iPhone 17 Pro：48メガピクセルの望遠カメラ、光学4倍ズーム

一見すると、iPhone 16 Pro Maxの方が光学5倍ズームに対応している分、高性能に感じるかもしれません。

しかし、iPhone 17 Proの望遠レンズは48メガピクセルに対応しており、最大8倍まで拡大しても、12メガピクセル相当の画質を保つことができます。つまり仕様上は4倍ズームでも、実際には「8倍光学ズーム相当」の撮影が可能というわけです。

次の2枚の写真は、実際にiPhone 16 Pro MaxとiPhone 17 Proの望遠カメラ（8倍ズーム）で、同じ位置から同じ被写体を撮影したものです。

Photo: SUMA-KIYO iPhone 16 ProMax：8倍ズーム

Photo: SUMA-KIYO iPhone 17 Pro：8倍ズーム

おそらく多くの人がスマホの小さな画面で見る限りでは、違いがわからないのではないでしょうか。

そこでさらに4倍に拡大して細部を確認してみます。

Photo: SUMA-KIYO 左：iPhone 16 ProMax / 右：iPhone 17 Pro

いかがでしょうか？ ここまで拡大しても、鹿の毛並みや目の描写にはほとんど違いが見られません。しかし、背景の芝生に目を向けてみると、両者の差が明確に見えてきます。

iPhone 17 Proで撮影した方は、細かな葉の形状までしっかりと再現されているのに対し、iPhone 16 Pro Maxで撮影した方は、かなり荒い描写となっており、葉の輪郭がつぶれたように見えます。

Photo: SUMA-KIYO iPhone 17 Pro

こうして比較してみると、48メガピクセル望遠の恩恵は、確かにディテールに現れます。ただ、その違いが日常の写真にどれほど影響するかを考えると、評価は分かれそうです。

大きくトリミングして作品づくりをする人にとっては魅力的な進化といえるでしょうし、スナップ撮影が中心の方にとっては、あまり大きな恩恵を感じにくいかもしれません。

望遠で見つける構図の楽しみ

Photo: SUMA-KIYO iPhone 17 Pro

こちらはiPhone 17 Proで撮影した1倍・2倍・4倍・8倍の写真です。1倍と2倍は標準カメラ（メインレンズ）、4倍と8倍は望遠カメラで撮影しています。

どの倍率でも12メガピクセル以上の解像度が保たれているため、被写体の一部を切り取って構図を作り直すなど、作品づくりの自由度が大きく高まります。こうした使い方ができるのは、まさに望遠カメラを搭載したProモデルならではの強みといえるでしょう。

Photo: SUMA-KIYO iPhone 16 ProMax

ただし、覚えておきたい点もあります。望遠カメラに切り替わる直前の倍率（およそ3〜3.9倍前後）は、標準カメラのデジタルズーム領域にあたるため、画質が最も落ちやすいポイントです。この範囲では、細部のディテールが甘くなり、ノイズもかなり増える傾向があります。

つまり、被写体をよりクリアに撮りたい場合は、 標準カメラの1〜2倍、または望遠カメラの4〜8倍（いずれも12メガピクセル以上の解像度が保たれている領域）で撮影するのが理想です。

Photo: SUMA-KIYO iPhone 17 Pro

今回は望遠カメラを中心に比較しましたが、スペック上は大きな変化がないように見える標準レンズや超広角レンズも、iPhone 17 Proでは確実に進化しています。

センサー感度や画像処理の改良によって、より滑らかでノイズの少ない仕上がりに。さらに色収差や周辺減光の補正が自然になり、建築物や風景撮影でも端の歪みが目立ちにくくなっています。

今後は標準・超広角レンズの描写についても、もう少し使い込みながらじっくり検証していきたいと思います。