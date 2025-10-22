東京駅に“マイメロディ50周年＆クロミ20周年”限定グッズが集結！ フォトスポットも登場
サンリオキャラクターのマイメロディ50周年とクロミ20周年を記念したイベント「マイメロディ＆クロミ パステルドリームランド」が、10月31日（金）〜11月13日（木）の期間、東京駅一番街 東京キャラクターストリート いちばんプラザで開催される。
【写真】抱き合う2人がかわいい〜！ ぬいぐるみなど限定グッズ一覧
■初お目見えのアートを使用
今回「キデイランド」が手掛け開催される「マイメロディ＆クロミ パステルドリームランド」は、マイメロディとクロミがお互いのアニバーサリーをお祝いしている様子をデザインに落とし込んだ、限定グッズがそろう期間限定のイベント。
会場には、メインデザインをあしらった「セットぬいぐるみ」や「刺しゅうショッピングバッグ」をはじめ、先行販売商品の「My Melody＆kuromi DOLLY MIX」や「なつかしステーション」、「ベビーピンクシリーズ」などが並ぶ。
また、お買い上げ特典も用意。商品を3300円（税込）購入ごとに特典がもらえ、10月31日（金）〜11月7日（金）の期間は「ホログラムポストカード」、11月8日（土）〜11月13日（木）の期間は「ホログラムステッカー」が提供される。
さらに、いちばんプラザで買い物をした人は、無料フォトスポットで「PHOTO AIR」の利用が可能。加えて、東京駅一番街キャラクターストリートがマイメロディとクロミの装飾で飾られ、ふたりの周年イベントを盛り上げる。
