¹õ¤¤¥¹¥ê¥Ã¥È¥É¥ì¥¹¤ÇÌ¥Î»
¡¡½÷Í¥¤ÎËÌÇµ¤¤¤(34)¤¬¹õ¤¤¥¹¥ê¥Ã¥È¥É¥ì¥¹¤Ç±Ç²èº×¤ËÅÐ¾ì¡£ºÇ¿·¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ø¤æ¤¦¤Ð¤ê±Ç²èº×35¼þÇ¯¥á¥â¥ê¥¢¥ë½÷Í¥¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾ÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»Í¼Ä¥»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²èº×¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¼ç±é±Ç²è ¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î·õ¡×¤ÎÉÍËÜÀµµ¡´ÆÆÄ¤È¼çÂê²Î¤ò²Î¤Ã¤¿²Î¼ê¤Îß·ÅÄÍÛ»Ò¤È¶¦¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥µ¥¤¥ó¤Ë±þ¤¸¤ë¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤ò»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ½÷Í¥¾Þ¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¾Þ¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢º£¤Þ¤Ç»ä¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ºîÉÊ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢»öÌ³½ê¤Î³§ÍÍ¤ËÊû¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤º¤¤¤Ö¤óÁé¤»¤¿¤Ê¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡ÖËÌÇµ¤µ¤ó¤Î³èÌö¤¬²¿¤è¤ê¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¹¡×¡Ö¼õ¾Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤¤Á¤ã¤óÄ¶¥«¥ï¥¤¥¤¥Ã¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£