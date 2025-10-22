退職希望者の代わりに、勤務先に退職の意思を伝える退職代行サービス「モームリ」。その運営会社などに警視庁が家宅捜索に入りました。利用者に弁護士を、違法にあっせんした疑いがあるということです。日本テレビ・警視庁クラブ担当の関口絢子記者が解説します。

■退職代行「モームリ」とは？

小さなオフィスだったのは、去年のこと。

「退職代行モームリ」。依頼者の代わりに、勤務先に退職の意向を伝えるサービスです。

退職代行モームリを運営 アルバトロス 谷本慎二代表

「退職成功率は100％を維持しております」

──弁護士の監修を受けているか？

アルバトロス 谷本慎二代表

「2名の弁護士の監修を受けています」

料金は、正社員の場合2万2000円、アルバイトの場合は1万2000円。それでも依頼は増えていて、公式ホームページには次の記載がありました。

「当社は累計4万件以上の退職を確定させた実績とノウハウがあります」

「（退職代行って違法なの？）当社は、違法性は一切ございません」

■弁護士法違反の疑い 違法に報酬を得ていたか

退職者の14％が利用しているという代行サービス（アイディエーション調べ）。

若い世代を中心に利用が増えていますが、弁護士法違反の疑いが持たれています。

22日に警視庁の家宅捜索が入ったのは、「退職代行モームリ」の運営会社「アルバトロス」と、代表取締役の自宅です。

捜査関係者によると、この会社は退職を希望する依頼者を、提携する弁護士に紹介。その紹介料として、違法に報酬を得ていた疑いがあるといいます。

弁護士資格を持たない人が、報酬を得る目的で弁護士に業務をあっせんすることは法律で禁じられています。

提携する弁護士の事務所にも、家宅捜索が入りました。

■公式LINEで「諸事情により臨時休業」メッセージ

「モームリ」をめぐっては、一部で弁護士法違反疑惑が報じられていました。

代表を務める谷本慎二氏は今年4月、SNSに次のように投稿。

アルバトロス 谷本慎二代表

「弁護士から報酬はもらってないですし、こちらから報酬を出すこともしていないです。サービス運営は創業時から弁護士に相談して法律を遵守して行っています」

22日の報道後、「退職代行モームリ」は公式LINEで登録者にメッセージを送信。

「退職代行モームリ」公式LINEより

「本日退職代行モームリは諸事情により臨時休業とさせていただきます。ご迷惑をおかけして申し訳ございません」

臨時休業の理由については、明らかにしていません。

■違法な「非弁行為」とは？

「モームリ」の家宅捜索について、警視庁クラブ担当の関口絢子記者が解説します。

──警視庁は「モームリ」のどういった部分が問題だとみているのでしょうか？

「モームリ」の業務内容をめぐっては、以前から2つの点が指摘されていました。

1つ目は利用客を「提携している弁護士に紹介し、見返りに紹介料を受け取っていたのではないか」という点です。

これに対し、「モームリ」の社長は自身のSNSで「報酬はもらっていない」と明言しています。

2つ目は、業務が、弁護士以外が法律事務を行う、違法な「非弁行為」にあたるのではないかという指摘です。

非弁行為について、「モームリ」は「弁護士以外が交渉をすれば違法になるものの『交渉』はしておらず、あくまでも退職の意思を『通知』しているので違法性は一切ない」としています。

ただ、捜査関係者によると退職の「通知」以外にも非弁行為にあたる可能性がある残業代の請求などの「交渉」が行われていた実態を把握しているということです。

事件とは無関係の弁護士に話を聞いたところ、もし非弁行為が行われていたとすれば「法律について理解が乏しい人が交渉を請け負うことで、利用者にとって不利益な契約を結んでしまう可能性がある」と指摘しています。

■なぜこのタイミング？

──警視庁はなぜ、このタイミングで家宅捜索に踏み切ったのでしょうか？

ある捜査幹部は、社会的影響が大きい会社が「組織的」に行っていた可能性があること、法を守るべき立場の弁護士も関係している点などから、早期に証拠品などを押収する必要があったとしています。

警視庁は今後、押収品などを調べ、あっせんの実態や非弁行為など他の違法にあたる行為がなかったかも含め、捜査を進める方針です。