高市新内閣の小野田紀美経済安全保障大臣が認証式で着用した銀色のドレスについて、新財務大臣に任命された片山さつき氏が初入閣時に着用したドレスと同じデザインのものであることがわかりました。

【映像】2人の「銀色ドレス姿」（全身・複数カット）

片山大臣は2018年に発足した安倍内閣で、地方創生担当大臣として初入閣した際に銀色のドレスを着用していました。

21日に行われた高市内閣の認証式で、小野田大臣が銀色のドレスを着用し、SNS上では「片山氏の初入閣時のドレスと似ているのではないか」と話題になっていました。

アベマニュースでは、小野田大臣が着用したドレスを製造・販売する婦人用フォーマル服の専門会社「東京ソワール」を取材。小野田大臣のドレスと、7年前の片山大臣のドレスが同一の衣装であることを認めました。

「ひな壇で撮影された記念写真で、小野田さんのジャケットのラインストーンを見て、弊社のドレスで間違いないと確信した」「約10年にわたり毎年製作している人気の商品。素材の光沢感や高級感が特徴的なので、あのような場面で着用されるのは、会社としてとても嬉しい」（東京ソワールの担当者）

（ANNニュース）