全国に誇りたい新潟のグルメ。今回は新潟市西蒲区で絶景とともに楽しめる昔ながらのナポリタンをご紹介します。

【氏田陽菜アナウンサー】

「ご紹介するのは新潟市西蒲区国道402号線沿いのカフェグラン。大きな窓が目印です」



店の中から窓の外に広がる日本海を一望することができる『Cafegran（カフェグラン）』。



【Cafegran 高津良子 店主】

「佐渡も見えるし、本当に天気が良い日は能登半島くらいまで見える。ロケーションが素晴らしい」





そんな贅沢な景色とともに楽しめるのが昔ながらのナポリタンです。【Cafegran 高津良子 店主】「うちは麺をだいぶ太くするので、20分くらいゆでる」太麺にすることでソースの絡みが良くなるといいます。具材は玉ネギ・ピーマン・シメジにソーセージ。そこに隠し味のハチミツを入れます。【Cafegran 高津良子 店主】「酸っぱさのあとに甘みがプラスされる」ゆで上がった麺をよくソースに絡めたら、ボリュームたっぷり〈ナポリタンセット（ミニサラダ・スープ付き）990円〉の完成です。甘い香りが漂うパスタの味は？【氏田陽菜アナウンサー】「太麺にトマトソースが絡んでいます。少し酸味を感じますが、後味はほんのり甘いです。シンプルですが、コクがあってホッとする味。この絶景を眺めながらいただくと心が和みます」店には、ペットと一緒に楽しめるテラス席や子ども連れにうれしい畳席など、客がくつろげるよう工夫が凝らされています。また…【Cafegran 高津良子 店主】「“誰でもピアノ”にしている。お客さんの中で弾いてくれる人がたくさんいる」店にピアノを置くことで音楽を通じたつながりも生まれているということです。【Cafegran 高津良子 店主】「ストリートピアノの方が来たり、本当に色々な方が来るので楽しみ。そこに偶然いた方は超ラッキー」絶景に加え、運が良ければ生演奏も食事をさらに引き立たせてくれるかもしれません。懐かしい味のナポリタンと店主の気配りが特別なハーモニーを奏でていました。