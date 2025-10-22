韓国の男性５人組グループ・ＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲが２２日、東京・六本木ヒルズアリーナで、同日発売の日本３ｒｄアルバム「Ｓｔａｒｋｉｓｓｅｄ」の発売記念ショーケースを開催した。この日は雨天であいにくの空模様だったが、大勢のＭＯＡ（ファンの呼称）を前に熱いパフォーマンスを繰り広げ、心を晴らせた。

ＹＥＯＮＪＵＮ（２６）は「寒くて雨が降る中、集まってくれてありがとう。ＭＯＡに会えて幸せ」とあいさつ。１１月から埼玉、愛知、福岡を巡るドームツアーを開催するが、ＳＯＯＢＩＮ（２４）が「日本５大ドームツアーをします！」と発表。来年１月２１、２２日に東京ドーム、同２月７、８日に京セラドーム大阪の追加公演が告知された。

ツアーの規模が一気に拡大され、ＭＯＡは「キャー！」と絶叫。ＴＡＥＨＹＵＮ（２３）は「本当にＭＯＡのおかげです。発表してＭＯＡが喜んでくれるのを見て、涙が出そう」と感激し、ＨＵＥＮＩＮＧＫＡＩ（２３）は「ガッカリさせないステージを用意します。期待してください！ＭＯＡちゃん！」と呼びかけた。

今作の収録曲「Ｃａｎ’ｔ Ｓｔｏｐ」など全４曲を披露し、手応えを感じたＢＥＯＭＧＹＵ（２４）は「より近くで会えるように努力をします！いつもありがとうございます」とさらなる活躍を誓っていた。