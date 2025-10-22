大相撲秋場所後に新十両昇進を決めた長村改め日向丸（ひむかまる、２１）＝木瀬、飛龍高出＝の「十両昇進を祝う会」が２２日、沼津市内で行われた。学校関係者や高校の先輩・翠富士（２９）＝伊勢ケ浜＝が出席。約１２０人の参列者を前に「静岡は第二の故郷。こんなにお祝いをしてもらって素直にうれしいです」と感謝した。

日向丸は宮崎県出身で、１７３・３センチ、１４１・９キロ。中学卒業後、大相撲入りも考えていたが、両膝のケガの影響で進学に切り替えた。高校は静岡の飛龍に進み、全国選抜大会の団体戦優勝に貢献。人気力士の熱海富士（２３）＝伊勢ケ浜＝の２つ後輩にあたる。

２０２３年初場所で初土俵を踏んだ。西幕下２枚目だった秋場所で５勝２敗と勝ち越して十両昇進。同校から６人目の関取となった。得意の突きに加え、地道に磨いてきた押し相撲を武器に番付を上げ、昨年５月に引退した尾車親方（元前頭・琴恵光）以来となる宮崎県勢の関取が誕生した。

式典では、学校から化粧まわしの目録が贈られた。九州場所（１１月９日初日、福岡国際センター）に向け２３日にも九州に入り、新十両場所に備える。「地方場所は得意」で、現在８場所すべて勝ち越し中。「次も記録を伸ばしたい」と、キッパリ。“ご当地”の九州で新十両の日向丸が旋風を巻き起こす。