第104代、高市新首相が新しい内閣を発足させました。福岡での反応です。

福岡市中央区のステーキ店「肉が一番」です。この店の一番人気が、北米産のステーキです。

■元木寛人アナウンサー
「いただきます。かめばかむほど肉のうまみが口いっぱいに広がります。」

店側の悩みの種は、アメリカやカナダから輸入する牛肉の価格高騰です。

■「肉が一番」を展開する美食倶楽部・稲本孝紀 社長
「10月に仕入れている肉は（1キロあたり）3100円になっていて、すでに値上がりの通知が来て、来月分からは3200円になります。（4・5年前の）2倍以上ですよね。」

燃料費や円安の影響もあり、ステーキ定食の値段はこの1年で400円以上値上げしましたが、11月もまた値上げせざるを得ないといいます。

■稲本社長
「上げないと、赤字間違いないからですね。」

そんな中、高市新首相に期待することは。

■稲本社長
「日米、仲良くしてほしいです。我々も北米の肉を使っているから、仲良くしてもらって安定して肉が入ることが一番なので。飲食業界としては、経済を盛り上げる経済政策に期待したいです。」

■元木アナウンサー
「高市首相の誕生を、海外に向かう人はどう感じているのでしょうか。」

■上海に向かう人
Q.アメリカは選択肢にありましたか？
「ちょっと高すぎて行けないですね。アジア圏じゃないと行けないです。ハワイに行きたいですね。1ドル150円だときついです。（高市首相に）頑張ってほしいと思います。」
「（ハワイに）行きたいので頑張ってほしいです。」

一方、海外から訪れた人は。

■シンガポールから訪れた人
「シンガポールからの為替レートがいいので、とてもいい。私たちが来年、また来るまで続いてほしい。」

円安に加え、物価高に悩む店もありました。

北九州市民の台所、旦過市場のこちらの店は、店内で調理した弁当を販売しています。

円安の影響で弁当の容器が値上がりする中、追い打ちをかけているのが。

■米夢マイム・中尾憲二さん
「コメが一番、上がり方が激しいですね。去年の値上がりし始めた頃と比べたら、3倍近くになっています。」

店頭に並ぶおよそ15種類の弁当。その全てに使っているのがコメです。

去年6月ごろは10キロおよそ3000円だったコメの仕入れ価格は今、3倍の9000円ほどまで上がっています。

弁当はすでに2回値上げしました。合わせて100円上がっているため、これ以上の値上げは考えていませんが、国に速やかな対策を求めています。

■中尾さん
「一番は消費税、食品の消費税の凍結です。家庭の支出に直結しますので。目指すじゃなく、すぐ実行してほしいと思います。」