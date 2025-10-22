欧州株 高安まちまち、調整売りの一方、英株は買われる 欧州株 高安まちまち、調整売りの一方、英株は買われる

東京時間19:14現在

英ＦＴＳＥ100 9499.83（+72.84 +0.77%）

独ＤＡＸ 24317.78（-12.25 -0.05%）

仏ＣＡＣ40 8224.09（-34.77 -0.42%）

スイスＳＭＩ 12595.59（-27.11 -0.21%）

※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



米株価指数先物 時間外取引

東京時間19:14現在

ダウ平均先物DEC 25月限 47141.00（+6.00 +0.01%）

Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6778.50（+5.25 +0.08%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25271.75（-23.00 -0.09%）



※トランプ米大統領とロシアのプーチン大統領との会談の可能性が後退している。中国の習主席との会談についてもトーンダウン。株式市場では、期待が剥落し調整売り圧力がみられている。そのなかでは英ＦＴ指数は堅調に推移している。この日発表された英ＣＰＩが予想ほどの伸びを示さず、市場での英中銀利下げ期待につながっている。

