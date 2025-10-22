日本時間22日、ドジャースのムーキー・ベッツ選手がリモート会見に出席し、ワールドシリーズ(WS)への意気込みを語りました。

ドジャースはナ・リーグのリーグ優勝決定シリーズでブリュワーズを圧倒。4連勝し最短の日程でリーグチャンピオンとなりWS進出を決めました。

そのためワールドシリーズの第1戦が行われる25日までは中6日間空き、体力面では十分な休養の時間となりました。

その半面、試合間隔が空くことに対する悪影響について記者から聞かれると、ベッツ選手は投手より打者の方がその影響が大きいと認め、理由として「タイミングの面や試合の流れという点で、打撃だけではなく、守備において単純なゴロやリズム、タイミングなどプレーに影響があると思う。それらは結局、試合でしか感覚をつかめないから」と述べました。

それでもベッツ選手は「皆、準備万全でいると思う。戦う準備ができているよ」と語り不安はない様子。「我々にはやらなければならない使命があり、ワールドシリーズに勝つこと、そして2連覇に挑戦することに対し意気込んでいる。そのためにまずは初戦に勝つことに集中しなければならないことも知っている」とも説明しました。

目標達成に向け、自分たちのやるべきことについて冷静に言及したベッツ選手。ワールドシリーズでも投打がかみ合った攻撃をドジャースが発揮できるか注目です。