º£°æÈþ¼ù¡¢NHK¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡ÙOAÃæ¤Î¿·¶Ê¡ÖÀÄ¶õ¤È¥ª¥¹¥«ー¡¦¥Ôー¥¿ー¥½¥ó¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹
¡¡º£°æÈþ¼ù¤¬¡¢NHK¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Ë¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢Ãæ¤Î¿·¶Ê¡ÖÀÄ¶õ¤È¥ª¥¹¥«ー¡¦¥Ôー¥¿ー¥½¥ó¡×¥Õ¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò10·î29Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢ÍèÇ¯²Î¼ê¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£°æÈþ¼ù¤ÎÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡£ºî¶Ê¤òÉÛÂÞÆÒÂÙ¡¢ºî»ì¤ò´äÎ¤Í´Êæ¡¢ÊÔ¶Ê¤ò²ÏÌî·½¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÎ¾¿Æ¤È¹Ô¤Ã¤¿¥É¥é¥¤¥ÖÎ¹¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢¡Ö¾¯¤·¤Ï¤ß½Ð¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ò¿®¤¸¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅ»¤Ã¤¿²Î»ì¤È¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤Î¶õµ¤´¶¤ò»ý¤Ä¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¿´ÃÏÎÉ¤¤1¶Ê¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë