息子などになりしまして高齢の女性から現金をだまし取ろうとした男が、警察と女性による「だまされたふり作戦」によって逮捕されました。

詐欺未遂の容疑で緊急逮捕されたのは、横浜市南区の自称・派遣社員の男（37）です。警察によりますと男は名前のわかっていない人物らと共謀、まず、息子になりすました人物が今月20日から22日までの間に複数回にわたって岡山県和気町に住む女性（76）に電話をかけ、「税金滞納分の支払いのために現金が必要」「現金140万円を弁護士に渡す必要がある」などと嘘を言いました。

女性はこれまで複数回同様の詐欺被害にあっていて警察に相談、警察が詐欺の疑いを視野に女性に協力を求め「だまされたふり作戦」を実施することにしました。そしてきょう22日、弁護士になりすました横浜市の自称・派遣社員の男（37）が現金を受け取りに来たところを緊急逮捕したものです。

警察の調べに対し男は、「特殊詐欺の受け子をしていたことは間違いありません」「SNSで仕事の募集を見つけて応募した」などと供述し、容疑を認めているということです。警察では“トクリュウグループ”による詐欺とみて捜査しています。