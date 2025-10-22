高市新内閣の発足を、名古屋市内の飲食店はどう受け止めているのでしょうか？

（熱情グループ・代表取締役上田則男さん）

Q.高市新総理が誕生しましたがどうですか？

「期待することがいっぱいある」

Q.どんなところが？

「やっぱり経済的なところ。値上げとか苦しいとこは色々あるので、社会が笑顔になるような仕組みを色々考えていただけたらうれしい」



最近は物価高騰の影響で、お店の人気メニューに影響が及んでいるといいます。

こちらのお店では、40種以上の日本酒が飲み放題。90分2200円でしたが、仕入れ値の高騰を受け、10月から2420円に値上げせざるを得ませんでした。

（上田さん）

「残念な気持ちになる。できるだけ前と一緒の値段で出していきたいんですけど」



さらに…

「消費税が少しの間だけでもストップしてくれたら」

（上田さん）

「これは日本酒のつまみ。キュウリ、マグロ、サツマイモ、ウズラ、チーズ…全てが去年に比べて1.2倍～1.5倍にあがっている」



仕入れ価格だけでなく、お店の光熱費や人件費など、あらゆるものが高騰していて、お店の経営は苦しくなるばかりです。

Q.どういう点を高市新総理に押さえて欲しい？



（上田さん）

「関わること全て。日本酒を造るメーカーもそうだけど、運ぶ人だったり、そういうところにもしっかり響くような政策をやっていただけたらうれしい」

新内閣の発足に期待はしていますが、こんな懸念も…



（上田さん）

Q.石破内閣はどうだった？

「僕らの肌感では、何も変わっていない。消費税やめるとか色々あったけど、とにかくきれい事なしで、即効性のあるものをやっていただきたい」



Q.飲食店に絞ると何が変わればよくなる？

「原材料が安くなってほしい。消費税が少しの間だけでもストップしてもらえると楽になる」