高市内閣の政務官の人事で県選出の三反園訓衆議院議員が財務大臣政務官に起用されました。KYTの取材に対し、三反園議員は、「県選出の国会議員として一生懸命職責を果たしたい」と語りました。



財務大臣政務官に起用されたのは衆議院鹿児島2区選出の自民党の三反園訓議員（67）です。



三反園議員は指宿市の出身で政治記者を30年務めた後2016年に県知事に当選。無所属で出馬した2024年の衆議院選挙では2期目の当選を果たし、2025年1月、自民党に入党しました。





（三反園訓財務大臣政務官）「財務大臣政務官という重要なポストに今回就任させてもらったので、県選出の国会議員として一生懸命職責を果たして、この重いポストに見合うような結果を残すために懸命に努力していきたい」高市内閣の一員として物価高対策など積極財政に取り組みたいとしています。（三反園訓財務大臣政務官）「物価高対策を今国民の皆さんが本当に早急にやってほしいと言っている。その舵取りをやる中枢的な省庁が財務省。国民の期待に応えるように一生懸命働きたいなと思っている」また「県民の生活が少しでもよくなったと実感してもらえるように身を粉にして働きたい」と意気込みを語りました。