株式会社ロモジャパンは、35mmフィルムカメラの新製品「Lomo MC-A」を10月22日（水）に予約開始した。ロモグラフィーの35mmフィルムカメラでは珍しく、オートフォーカス（AF）に対応した。直販価格は6万9,800円。

1970年代のフィルムコンパクトカメラを思わせるボディに、32mm F2.8のマルチコートガラスレンズ、ファインダー、フラッシュなどを搭載。

ボディは金属製で、ブラックとシルバーの2色を用意する。

ボディ背面にはフィルム巻き上げレバーを搭載。フィルムカウンターとフォーカスモードを表示するとみられるデジタル画面も備える。

露出モードとしてプログラムオート、絞り優先オート、マニュアルを用意。絞り操作はレンズ鏡筒のリングで行う。露出補正も可能。

AFのほか、マニュアルフォーカス（MF）として手動のゾーンフォーカスにも対応する。

多重露光や長時間露光も可能。多重露光時に撮像範囲を制限するSplizerも付属する。

GN9のフラッシュを内蔵。フラッシュに色をつけるカラーフィルターも付属。シンクロ接点も搭載している。

フィルムフォーマット：35mm 焦点距離：32mm レンズ構成：5群5枚 絞り：F2.8-16 シャッタースピード：1～ 1/500、バルブ 撮影モード：プログラムオート、絞り優先オート、マニュアル 露出補正：－2～+2EV ISO設定：DXコード（自動）、ISO 12～3200（手動） フォーカス：AF、MF（ゾーンフォーカス0.4/0.8/1.5/3m・無限遠） フラッシュ光量：GN9 三脚穴：1/4インチ ファインダー：光学式 フィルター径：30.5mm 電源：CR2 外形寸法：125.8×69.5×42mm 重量：332g（電池込み）