BE:FIRSTベストアルバムリード曲「I Want You Back」の制作秘話をSKY-HIとSunnyが語る対談映像が公開
BE:FIRSTが10月29日にリリースするベストアルバム『BE:ST』のリード曲「I Want You Back」の制作秘話を収めたSKY-HIとSunnyによる対談映像が公開された。
■The Jackson 5の名曲をヒップホップ的に再構築
10月27日に先行配信される「I Want You Back」は、The Jackson 5のカバー。ファンキーなベースラインやリズミカルなピアノ、ストリングスのアレンジが印象的なオリジナルにリスペクトを込めつつ、“究極のアナログコンソール”と称される伝説的機材「Neve 8068」を使用し、生バンドをレコーディング。その音源をサンプリングソースとして取り込み、ヒップホップ的に再構築するという徹底したアプローチでトラックを完成させた。
さらに、オリジナルのサビを引用しながら、BE:FIRST的な解釈であらたに書き下ろした歌詞を加え、スキルフルな歌とラップで表現。消費のスピードが加速するこの時代にあっても、ボーイバンドというアートフォームで音楽を鳴らし続ける理由を示す、リスペクトに満ちた一曲となっている。
今回公開された映像では、この楽曲のプロデュースを務めたSKY-HIとSunnyによる、リスペクトが詰まった「I Want You Back」の制作の舞台裏を対談形式で収めている。楽曲リリースの前にぜひチェックしてリリースを楽しみに待とう。
その他、ベストアルバム詳細は特設サイトで。
■リリース情報
2025.10.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE「I Want You Back」
2025.10.29 ON SALE
ALBUM『BE:ST』
■関連リンク
イベント詳細はこちら
https://befirst.tokyo/news/best-special-event/
『BE:ST 』特設サイト
https://befirst-sp.com/BEST/
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/