22日、十日町市で農家の自宅倉庫から収穫後の玄米60kgが盗まれる被害がありました。



警察によりますと、22日午前6時30分ごろ、十日町市の70代男性が自宅敷地内の倉庫から魚沼産コシヒカリの玄米2袋・60kg(30kg×2)(時価合計約3万7000円)が無くなっていることに気がつきました。



倉庫は収穫したコメを乾燥させる作業所も兼ねていて、前日の午後4時ごろに男性が確認した際には玄米が93袋ありましたが、翌日に2袋減っていたということです。倉庫には施錠設備が3カ所ありましたが、いずれも施錠されていませんでした。



警察は窃盗事件として捜査するとともに、農作物を保管する際は施錠設備のある倉庫などで必ず施錠すること、防犯カメラを設置することなどを呼びかけています。