10月23日から県内で初めて開かれる全国農業担い手サミットに出席するため、三笠宮家の寛仁親王妃信子さまが県内を訪問されています。10月22日は姶良市の農家を訪問し、キュウリの収穫などを体験されました。



10月22日は姶良市でピーマンやキュウリなどを栽培している今村農園をご訪問。ハウス内で農家の人の話に熱心に耳を傾け、大雨の影響で土壌が水につかったことや猛暑が続いたことの苦労に対して、「大変でしたね」と声をかけられたということです。





（今村農園）「殿下の言葉で優しくされてすごく救われたような気もする。非常に柔らかい方だと感じた。人の気持ちをわかったうえでのお話をして非常にわかりやすく、思い入れがうかがわれた」信子さまはキュウリの収穫も体験され、農家の人たちが丹精込めて育てたキュウリを麦みそにつけて試食。「おいしい。香りがいい」と話されていました。（今村農園）「（訪問は）一生のうちに1回もないだろうから、非常にうれしい。子どもたちにも野菜などの農産物が育っていく過程を知らせていかないといけないという話をされていた」信子さまは10月23日、鹿児島市で開かれる「全国農業担い手サミット」に出席される予定です。