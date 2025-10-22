ボートレース多摩川の「創刊50周年第20回日刊ゲンダイ杯」は準優勝戦3個レースを終えて、23日の最終日12R優勝戦に進む6人が決定した。

その中で注目は三浦洋次朗（36＝愛知）だ。

準優勝戦10Rはインからコンマ09のトップスタートを決めて堂々と押し切り、優勝戦進出一番乗りを決めた。「前検から変わらず回った後の足、差した後の行き足がかなりいいです。レースで良くて、実戦向きです。直線もいい部類だと思います」と天候が変わっても、好バランスの舟足をキープできている。

一方で「パワーがある分、乗りづらい。これで乗れれば言うことない仕上がりなんですけどね。優勝を狙うには乗り心地が欲しいので、試運転で合わせたいと思います」と課題を挙げる。

それでも「最近は優出もできているし（9月25日若松→10月13日桐生→今節と3節連続優勝戦進出）、リズムはいいです。多摩川は好きですよ」。大一番を前に快速仕上げは十分に期待できる。

「スタートは回転が上がってきてしやすいです。1マークはカカかるので思い切ったレースがしたいですね」。準優勝戦では予選首位通過の篠崎仁志（12R）、同2位通過の前田滉（11R）がインで敗れたため、V最短の優勝戦1号艇が転がり込んできた三浦。デビュー初優勝だった2月11日のとこなめ以来、2回目の優勝へインから入魂の先マイあるのみだ。