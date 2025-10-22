自民党の高市早苗総裁が第１０４代首相に選出され、新内閣が発足した。経済安保相として初入閣した小野田紀美氏はゲーム好きで知られ、過去のＳＮＳで恋愛ゲーム「ネオロマンスシリーズ」の初代「アンジェリーク」（９４年発売）への愛を熱く語っている。

３０周年を迎えた世界的人気作で、２０２０年７月には新シリーズ発表に合わせてＸに連続投稿。同作との出会いから始まり「アンジェの良さって、相手の心のモノローグとか読めなくて、相手の過去や設定とかもほぼ分からない中、普通に０から出会って塩から関係を築ける所だと思ってて。用意された過去設定トラウマ克服ストーリーとかじゃなく、話をしていく中で変わり惹かれていくリアルが良！」などと熱弁し、ほとばしる思いをあふれさせた。

投稿は数十に及び「今なんかすべてぶつけないと平静を保てなさそうなのでフォロワー半分になってもいいからまだまだ続けます。後で読み返して自分で後悔するだろうがな…！」と、冷静と情熱の間で躍動。今年１月には周年に合わせて「連投機能ってありますの？（´；ω；‘）３０周年感想２０００字じゃおさまらんのですけど…」ともつづっている。

現在の小野田大臣のＸフォロワー数は７５万超。