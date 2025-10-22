デザイン大優勝ーーーッ！【ZARA】周りと差がつく！「ふわふわバッグ」

リュクスな印象のフェイクファーを使ったスタイルが、この秋冬のトレンドに。小物なら、気負わずデイリーにも取り入れやすいはず。そこで今回は、フェイクファーのバッグを【ZARA（ザラ）】からピックアップ。ふわふわな質感で一気にシーズンムードが高まります。おしゃれで人と差がつきそうなバッグをさっそくチェックしてみて。

ふわふわ × ハードのアンバランスさが◎

【ZARA】「フェイクファーハードハンドバッグ」\6,590（税込）

立体バッグにふわふわ素材のアンバランスさが光る一品。モチーフのついた豪華なメタルチェーンが、エレガントな印象に導いてくれます。ドレススタイルとも好相性で、さっと持つだけで甘さと辛さのバランスが絶妙な旬スタイルに。ショルダーストラップもついているので、デニムコーデに肩掛けしてカジュアルに楽しんでもおしゃれです。

ビジューで華やかに決まる

【ZARA】「フェイクファー & グリッター ハンドバッグ」\6,590（税込）

存在感たっぷりのフェイクファーと、きらめくビーズディテールがゴージャスな小さめバッグ。シックなカラーで、大人コーデにもマッチしそうです。アクセサリー感覚で添えるだけでも、一気に着こなしの鮮度がアップ。ハンドルまでふわふわとしており、持つだけであたたかみを感じられてお出かけの気分が高まる予感。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

