Da-iCEが、本日10月22日に最新曲「Monster」を配信リリースした。

本楽曲は、10月21日23時よりTOKYO MXほか全国45局にて放送がスタートした、TVアニメ『モンスターストライク デッドバースリローデッド』のOP主題歌として書き下ろした作品で、メンバーの岩岡徹・和田颯が作詞を行っており、和田颯は作曲も担当。ヘヴィーなダンスナンバーでありながら、Da-iCEとしては貴重な5人歌唱曲となっている。

本作のコレオは、メンバーの和田颯と、ダンスクルー「RHT.」のメンバーである、KAZtheFIRE (RHT.)、Macoto (RHT.)がタッグを組み制作。

MVでは、昨年リリースしたアルバム『MUSi-aM』のリード曲「TAKE IT BACK」でも監督を務めたCRAZY JOE氏を起用し、瞬き禁物なほどスピーディなカット割りや奇抜なエフェクトを多用することで斬新さとクールさが演出され、そこにDa-iCEらしいユーモアも加わった、これまでのDa-iCEのMVとは全くテイストの違う見応えのある作品に仕上がっている。

また本作最大の見どころの一つは、コレオグラファーのKAZtheFIRE、Macotoに加え、RHT.クルーが“Monsters”としてMVに参戦し、Da-iCEとダンサーたちによって繰り広げられるレベルの高いダンスバトル。特殊メイクアーティストKAIHO氏らが約5時間をかけて作り上げたMonstersのビジュアルも必見だ。

Da-iCEは現在自身最大規模となる全国ツアー＜Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-＞を開催中。先日行われたツアー初日公演にて、2026年1月より全国10都市を回るアリーナツアー＜Da-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-＞の開催も発表されている。

Digital Single「Monster」

2025年10月22日(水) リリース

配信リンク：https://da-ice.lnk.to/Monster

＜Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-＞

https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1122278

2025年10月7日(火)【大阪】大阪城ホール 17:30/18:30

2025年10月8日(水)【大阪】大阪城ホール 17:30/18:30

2025年10月29日(水)【静岡】静岡エコパアリーナ 17:30/18:30

2025年10月30日(木)【静岡】静岡エコパアリーナ 17:30/18:30

2025年11月2日(日)【福岡】マリンメッセ福岡A館 16:00/17:00

2025年11月3日(月・祝)【福岡】マリンメッセ福岡A館 14:00/15:00

2025年11月11日(火)【埼玉】さいたまスーパーアリーナ 17:00/18:30

2025年11月12日(水)【埼玉】さいたまスーパーアリーナ 17:00/18:30

＜Da-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-＞

https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1128662

2026年1月24日(土)【福岡】福岡国際センター 16:00/17:00

2026年1月25日(日)【福岡】福岡国際センター 14:00/15:00

2026年1月31日(土)【香川】あなぶきアリーナ香川16:00/17:00

2026年2月1日(日) 【香川】あなぶきアリーナ香川14:00/15:00

2026年2月7日(土)【宮城】ゼビオアリーナ仙台16:00/17:00

2026年2月8日(日)【宮城】ゼビオアリーナ仙台14:00/15:00

2026年2月21日(土)【新潟】朱鷺メッセ 16:00/17:00

2026年2月22日(日)【新潟】朱鷺メッセ 14:00/15:00

2026年2月28日(土)【東京】有明アリーナ 16:00/17:00

2026年3月1日(日)【東京】有明アリーナ 14:00/15:00

2026年3月7日(土)【兵庫】GLION ARENA KOBE 16:00/17:00

2026年3月8日(日)【兵庫】GLION ARENA KOBE 14:00/15:00

2026年3月21日(土)【神奈川】ぴあアリーナMM 16:00/17:00

2026年3月22日(日)【神奈川】ぴあアリーナMM 14:00/15:00

2026年4月11日(土)【広島】広島グリーンアリーナ16:00/17:00

2026年4月12日(日)【広島】広島グリーンアリーナ14:00/15:00

2026年4月18日(土)【愛知】日本ガイシホール16:00/17:00

2026年4月19日(日) 【愛知】日本ガイシホール14:00/15:00

2026年4月25日(土)【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 16:00/17:00

2026年4月26日(日)【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 14:00/15:00