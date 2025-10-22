Sable Hills、新曲「Namu」MV公開。寺院を舞台に僧侶も登場
Sable Hillsが、新曲「Namu」のMVを公開した。
本作に参加している僧侶と共に、＜LOUD PARK 25＞のステージにおいて初披露され、SNSでも大きな話題を集めていた同曲。寺院を舞台に不動明王の真言をフィーチャーしたMVは必見の仕上がりだ。各プラットフォームでは明日10月23日から配信スタートとなる。
「Namu」
2025年10月23日(木)配信
https://arisingempire.com/namu
＜Sable Hills 10th Anniversary Oneman Show＞
2026年1月08日(木)＠東京 渋谷 Spotify O-WEST
OPEN 18:15 / START 19:00
前売券：￥4,000 / VIP前売券：￥8,800 【SOLD OUT】
TICKET NOW ON SALE https://eplus.jp/sablehills
