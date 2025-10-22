WINNERのカン・スンユン、2ndフルアルバム『PAGE 2』予約開始
WINNERのカン・スンユンが11月3日にリリースする2ndフルアルバム『PAGE 2』が、本日10月22日より予約が開始となった。
本作は約4年7ヶ月ぶりとなる待望のソロフルアルバムで、自ら全曲の作詞・作曲に参加した意欲作だ。本作は異なる3形態で発売され、それぞれ異なる写真で構成されたフォトブックや、ハガキ、セルフィーフォトカードなどを封入。
また、WINNERは約6年ぶりとなる日本公演が開催され発表直後に即完売となり、再会を待ち望んでいたファンの声援に応え、12月13日に大阪府立国際会議場メインホール(グランキューブ大阪)の追加公演も発表されたばかりだ。
2ndフルアルバム『PAGE 2』
2025年11月3日（月）発売
予約
・YGEX OFFICIAL SHOP
https://shop.ygex.jp/collections/kang-seung-yoon
・mu-mo SHOP
https://shop.mu-mo.net/a/list1/?artist_id=KANGS
・Weverse Shop
https://go.weverse.io/qt3S/fk56h23z
【INTRO ver.】￥3,677（税込）品番： AVC1-97304/P
・PHOTOBOOK 96p
・CD 1ea
・紙トンネルスリーブ 1ea
・セルフィーフォトカード 3ea
・ハガキ2ea
・フォトチケット1ea
【OUTRO ver.】￥3,677（税込）品番： AVC1-97305/P
・PHOTOBOOK 96p
・CD 1ea
・紙トンネルスリーブ 1ea
・セルフィーフォトカード 3ea
・ハガキ2ea
・インフィニティカード1ea
【BEHIND ver.】￥2,806（税込）品番：AVZ1-97306/P
・アウトボックス 1ea
・ビハインドブック 44p
・セルフィーフォトカード 4ea
・ハガキ＆QRカード5ea
＜2025 WINNER CONCERT [IN OUR CIRCLE] IN JAPAN＞
大阪府立国際会議場 メインホール(グランキューブ大阪)
2025年12月13日（土） 開演 18:00（再追加公演）
詳細：https://ygex.jp/winner/news/detail.php?id=1125361