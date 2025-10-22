『薬屋のひとりごと』アニメ3期＆劇場版制作決定！ 原作者・日向夏による完全新作映画に
テレビアニメ『薬屋のひとりごと』第3期（日本テレビ系）が、第1クール2026年10月、第2クール2027年4月の分割2クールで放送されることが決定し、完全新作ストーリーの劇場版が2026年12月に公開されることも明らかになった。あわせて、歴代オープニングテーマとともに猫猫と壬氏の物語を振り返る2周年記念PV、そして猫猫の瞳が印象的なスーパーティザービジュアルが公開された。
【動画】『薬屋のひとりごと』2周年記念し、ファン胸アツなPV公開！
原作は、後宮を舞台に「毒見役」の少女がさまざまな難事件を解決していく、シリーズ累計4000万部突破の大人気後宮謎解きエンターテインメント『薬屋のひとりごと』（著：日向夏、イラスト：しのとうこ）。2025年1月から放送されたテレビアニメ第2期は、各種配信プラットフォームで常に上位を維持。日本国内外で高い評価を得ている。
そしてこのたび、アニメ第1話の放送から2周年を記念し、2周年記念PVが解禁された。あわせて、アニメ第3期と劇場版の制作も決定した。
今回解禁されたのは【アニメ『薬屋のひとりごと』2周年記念PV】。多くの視聴者を魅了した、猫猫のアイコニックなシーン「これ、毒です」から映像が始まる。テレビアニメ第1期から、多くの視聴者の涙を誘った第2期のラストまでを、歴代オープニングテーマ「花になって」（緑黄色社会）、「アンビバレント」（Uru）、「百花繚乱」（幾田りら）、「クスシキ」（Mrs. GREEN APPLE）とともに振り返る内容となっている。さらに映像の中では、テレビアニメ第3期＆劇場版制作決定、振り返り上映会の実施、スペシャルイベントへの追加キャスト情報が解禁された。
2025年7月にテレビアニメ第2期の放送が終了し、続編の制作が発表されていた本作。その“続編”が、アニメ第3期と劇場版であることが明らかになった。
第3期は、2026年10月より日本テレビ系にて分割2クールで放送される。第1クールは2026年10月、第2クールは2027年4月から放送予定だ。国を襲う災害の予兆、人々を惑わす謎の巫女、そして壬氏に課せられた皇弟としての責務――物語は後宮から市井へと舞台を移し、猫猫と壬氏には新たな試練が待ち受ける。監督は、第2期に続き筆坂明規が務める。
シリーズ初の劇場版は2026年12月に公開される。ストーリー原案は原作者・日向夏による完全新作で、監督は第1期のシリーズ構成・監督、第2期ではシリーズ構成・総監督を務めた長沼範裕が担当する。一体どんな物語が展開されるのか、今後の続報に注目したい。
あわせて公開されたスーパーティザービジュアルでは、決意の表情を浮かべる猫猫の瞳が印象的に描かれている。彼女の周囲には炎のような模様が揺らめき、「その瞳にゆらめくは 極上の謎（ミステリー）」というキャッチコピーが添えられ、今後の物語への期待をさらに高めるビジュアルとなっている。
さらに、本作を映画館で楽しめる振り返り劇場上映会の開催が決定した。2026年2月15日を皮切りに、全国5都市で隔週6話ごとに上映され、5月末まで順次開催される。第1期初回の2月15日、第2期初回の4月12日にはキャスト登壇の舞台挨拶も予定。第1期の舞台挨拶には猫猫役・悠木碧、壬氏役・大塚剛央、羅漢役・桐本拓哉、第2期の舞台挨拶には悠木碧、大塚剛央、そして子翠／楼蘭役の瀬戸麻沙美が登壇する。詳細は後日発表予定だ。
2025年3月末の東京会場からスタートしたテレビアニメ『薬屋のひとりごと』展のアジア各都市への巡回も決定した。11月の香港会場からスタートし、その後中国本土やバンコク、クアラルンプールなどを巡回する。情報解禁に合わせて、アジア展限定ビジュアルも解禁された。アジア展限定の展示エリアも増設予定だ。
シリーズ初のイベントとなる「TVアニメ『薬屋のひとりごと』スペシャルイベント 〜夏の園遊会 2026〜」が、2026年8月15日にパシフィコ横浜 国立大ホールで開催。すでに発表されていた猫猫役・悠木碧、壬氏役・大塚剛央に加え、高順役・小西克幸、玉葉妃役・種崎敦美、子翠／楼蘭役・瀬戸麻沙美、小蘭役・久野美咲、馬閃役・橘龍丸、羅漢役・豊永利行の計8名が登壇し、ステージを盛り上げる。イベントでは、第1期・第2期の生アフレコや新作朗読劇、作品トークなど内容盛りだくさんで構成される予定だ。本イベントのチケット優先販売申込券は、10月15日に発売されたテレビアニメ『薬屋のひとりごと』第2期Blu-ray第4巻に特典として封入されている。申し込み受付は2026年1月31日23時59分まで。
アニメ『薬屋のひとりごと』第3期は、日本テレビ系にて第1クール2026年10月、第2クール2027年4月より放送。劇場版は2026年12月公開。
※原作者・日向夏、悠木碧、大塚剛央の2周年記念コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■原作者・日向夏
第2期の最終回のとき「続編決定」とありました。皆さん、TVアニメ第3期か、それとも劇場版かともやもやしていたかと思います。なんとどちらもです。
薬屋アニメも2周年を迎え、ファンの皆さま、支えてくれた皆さまのおかげかと思います。そんな皆さまの期待に応えるべく、第3期も劇場版も制作しております。2期からまたがらりと雰囲気を変えた3期。1期、2期以上に楽しめるよう制作サイドと共にがんばっております。TV3期は私はお手伝い程度でありますけど、劇場版は頑張りました。完全新作ストーリーです。書きました。書きましたよ。ネットにも書籍にも全く掲載されていないお話ですよ。
他にも楽しい情報が盛りだくさんです。また皆さんと楽しみたいのでよろしくお願いします。
■猫猫役・悠木碧
第3期＆劇場版決定！ ようやく言えてとても嬉しいです!!
第2期の終わりがとても美しかったので、ここで一区切り着いてしまうかな…？ と思っていたので、間髪入れずいけると聞いて、嬉しびっくりしました…！ 『薬屋のひとりごと』はまだまだ原作も続いておりますから、諸先輩方の作品のように末永くこの世界を紡いでいけたらなぁと思っているので、引き続き大切に演じさせて頂きたいです。
それだけでなく、劇場版まで〜!? しかも先生が書く完全オリジナルストーリー!? とんでもないもんが降ってきましたよ…！ 本当に本当に楽しみです！ 私たちですらこの大ニュース2段構えを受けてぶっ飛んだので、皆さんにはもっともっとビックリして頂けたんじゃないかと思います！ その驚きのまま、公開までの間に、『薬屋のひとりごと』を周りの人にオススメしながらお待ちいただけますと幸いです！
そして今後も情報盛り沢山とのことなので、お見逃しなく！ これからも本作を沢山応援してくださると嬉しいです！
■壬氏役・大塚剛央
第2期放送終了直後に続編制作決定の発表がありましたが、なんと第3期＆劇場版です！ それぞれどのような物語が紡がれていくのか、猫猫と壬氏たちの活躍が楽しみですね！
そして、TVアニメ放送開始からあっという間に2周年を迎えました。いつも応援してくださっている皆様、本当にありがとうございます。これからも楽しいことが盛りだくさんです。まだまだ『薬屋のひとりごと』を一緒に楽しんでいきましょう！
