サイバー攻撃が疑われる事態が発生したと想定し、企業と警察が共同で訓練を行いました。



22日、訓練に参加したのは、金融や医療など重要インフラを扱う企業のセキュリティ担当者や福岡県警の捜査員など合わせて28人です。



■講師

「これがインシデントの予兆かもしれないという情報。では、訓練スタートです。」



参加者は企業のシステムで異変が確認されたという想定で、初期対応の手順を確認しました。





■参加者「（ケーブルを）とりあえず抜く。被害拡大防止で。」国内では9月から、アサヒグループホールディングスと事務用品大手のアスクルで、サイバー攻撃によるシステム障害が起き、受注や出荷が止まる事態となっています。福岡県警によりますと、身代金を要求する不正プログラム「ランサムウェア」の被害はことし上半期、全国で116件に上っています。■福岡県警サイバー攻撃対策隊長・馬場謙治警部「サイバー攻撃かどうか分からない状態でも、何かあれば早めに相談してもらって、一緒に考えながら対処できたらと思っています。」福岡県警では今後も訓練を続けていく方針で、来年度は3回開催する予定です。