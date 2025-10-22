TOMORROW X TOGETHER、ショーケースで4曲披露 TAEHYUNがファンにエール「MOAちゃんならできる！」
韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERが22日、都内で日本3rdアルバム『Starkissed』の発売記念ショーケースを開催。4曲をパフォーマンスする豪華なイベントとなった。
【ソロカット】オーラすご！キュートにハートポーズをするHUENINGKAI
最初に披露された「Where Do You Go？」では、MOA（ファンネーム）とのコール＆レスポンスも完璧。HUENINGKAIは「アニメのテーマソングのような雰囲気があって、個人的にも好きな曲です。聞いていて胸がいっぱいになるようなエモーショナルな曲になっています」と紹介し、TAEHYUNは「君ができるというメッセージが込められています」と 解説し、「MOAちゃんはできる！」と、エールを送った。
ショーケースでは、「Where Do You Go？」のほか、「Beautiful Strangers［Japanese Ver.］」「星の詩［Japanese Ver.］」「Can’t Stop」もパフォーマンス。歌、ダンス、表情など、TOMORROW X TOGETHERの魅力を余すことなく披露した。
TOMORROW X TOGETHERは、HYBE MUSIC GROUPレーベルのBIGHIT MUSICに所属するSOOBIN（スビン）、YEONJUN（ヨンジュン）、BEOMGYU（ボムギュ）、TAEHYUN（テヒョン）、HUENINGKAI（ヒュニンカイ）で結成された、5人組ボーイグループ。グループ名には「それぞれ違う君と僕がひとつの夢で集まって共に明日を作って行く」という意味が込められている。
2024年末には『第66回 日本レコード大賞』で自身初となる「特別賞」を受賞し、『第75回NHK紅白歌合戦』にもK-POPボーイグループとして唯一出場し、日本でも注目度が急上昇。音盤成績だけにとどまらず、アメリカ・シカゴの大型音楽フェスティバル『Lollapalooza』に2年連続参加し、K-POPグループとしては初めてヘッドライナーとして招待されるなど、世界の公演市場でも大きな影響力を持ち、24年にはK-POPアーティスト史上最速となる日本4大ドームツアーを開催した。25年8月からは自身4度目となるワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞』を開催中。
イベント中には、日本で5大ドームツアーを行うことをサプライズ発表した。
