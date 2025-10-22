宇垣美里「すごい好き」バッグにINして持ち歩き！秋にも似合うリップアイテム
宇垣美里さんが自身のYouTubeチャンネルに『宇垣美里のバッグの中身』の動画を投稿。愛用のバッグや持ち歩きアイテムを公開してくれました！中には美容にまつわるアイテムも。
■リップ
動画内に登場したのはこちら！
DIOR/アディクト リップ グロウ バター 104ブラックチェリー 税込5,060円（公式サイトより）
バターのような質感で、ツヤや保湿を叶えてくれるリップブロウバター！宇垣さんの愛用は、シリーズで一番濃い色味の「ブラックチェリー」のカラー。
宇垣さんはこちらについて「ノールックでピッて塗れる感じがすごい好き」と鏡を見なくても塗りやすいアイテムだと紹介。
そして、発色についても「ブラウン寄りのダークブラウン、ダークレッドみたいなので、深みが出る」と唇の色に深みが出るカラーだとも語っていました。
また、仕上がりについても「おしゃれな感じになるので好き」「スースーするからつけてる感あって好き」とひと塗りで垢抜けた印象になることや清涼感があることを評価していました！
動画内では、宇垣さんのバッグの中身を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。