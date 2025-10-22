2025年10月、お笑いコンビのかまいたちが自身のYouTubeチャンネルを更新。ふるさと納税の返礼品について紹介した。

【写真】名産品、家電から10億円の芸術品まで、かまいたちが気になったふるさと納税返礼品の数々

まずは、月間おすすめ総合人気返礼品ランキングから紹介。1位は北海道白糠町のいくらだ。山内健司は「普段なかなか買わない」とコメントし、返礼品の品として納得の結果だったようだ。また、21位のカツオのたたきについて、濱家隆一は「うちは絶対頼むからな」と明かした。そして山内はふるさと納税について「散らして頼んだほうがいい」と使い方のコツを紹介。収納スペースが一気に埋まってしまうため、年末一気に頼まないほうがいいと語った。

続いて発表したのは、電化製品の人気ランキング。1位はリファのシェーバーだ。電化製品ランキングはリファの製品が上位を占めているようだ。

ふるさと納税のなかには免許合宿などもあるようで、免許を取得したい濱家は「合宿がいいな」とコメント。山内は「こんなんもあるんやな」と感心した様子を見せた。

最後に、スタッフが探したなかで一番高額な返礼品を紹介。三重県の松竹梅をかたどったステンレス製オブジェだ。値段はなんと10億円。山内は「勝負出てますね」と驚いたようで、濱家は「すごいね」とコメントした。昨年に続き公開されたふるさと納税動画は視聴者にも好評で、毎年の恒例企画になっていきそうだ。

（文＝向原康太）