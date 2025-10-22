YouTube「生成AIによるディープフェイク検出機能」実装、悪質な肖像権侵害に対応できるように
生成AIの精度が上がるに比例して脅威が増している、権利ばかりか最悪人生を脅かすことにもつながりかねない「ディープフェイク」コンテンツへの対策をYouTubeが打ち出しました。詳細は以下から。
YouTube公式ページによると、同社はYouTube Studioに「類似性検出」機能をテスト実装したそうです。
これは申請者の顔がAIによって改変ないし生成されている可能性があるYouTube内のコンテンツを探し出し、違反が確認された場合は簡単に削除リクエストを行えるというもの。
利用できるのは18歳以上のチャンネル所有者ないし管理者。申請には公的な身分証明書と顔を撮影した短時間の動画が必要になるため、悪用も難しくなっています。
検出された動画は審査待ちとしてリストアップされ、必要に応じてそのまま削除リクエストページへ進めるようです。
なお、類似性検出機能を1度オンにすると、再度オフにするまで恒久的に違反動画をサーチし続けるため、いちいち申請を繰り返す必要はありません。
数ヶ月前にAIを使った動画の無断改変が発覚して問題になった企業と同じとは思えない、権利を重視するまっとうな取り組みを打ち出したYouTube。
現状は削除リクエストしかできないため効力は低いものの、自動サーチができる時点で悪質なユーザーへのけん制になることは間違いないと思われるため、さらなる対策強化と精度向上に期待したいところです。