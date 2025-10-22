市場価値が下がりきった千賀滉大の「トレードは非現実的」 求められるのは球速ではなく“最適化” 米メディア提言「学ぶべき教訓がある」
千賀は自身のコンディションとの折り合いをつけられるだろうか(C)Getty Images
メッツの千賀滉大は、シーズン途中に負った右太腿の故障が響き、後半戦は苦しいマウンドが続いた。6月までは防御率1点台をキープし、7つの白星を記録と好調を維持しながらも、負傷者リストから復帰した7月以降は未勝利と、最後まで前半戦のパフォーマンスを取り戻せなかった。
【動画】アロンソの送球ミスが原因!? 千賀がハムストリングを痛めた瞬間をチェック
メッツ加入1年目の2023年、千賀は“ゴーストフォーク”を武器にメジャーを沸かせた一方で、右肩不調などの影響でわずか1勝に終わった昨季も含め、コンディションの問題に悩まされ続けている。
今オフでのトレード要員としても千賀の名前が報じられている中、どのように再起を図るべきか。メッツ専門メディア『FANSIDED Rising Apple』が苦境に立つ日本人右腕に対し、新たな投球スタイル習得について持論を展開している。
同メディアは今季の低迷により、「いまやセンガの市場価値は下がりきっており、トレードは非現実的な選択肢」などと訴え、残り2年の契約期間の中で、「エースの姿を取り戻すのではなく、“信頼できる中堅先発投手”として立て直すべき」と提言する。
その上で、2014年、2017年のア・リーグサイ・ヤング賞に輝いた、コーリー・クルーバーが歩んだキャリアを例に挙げ、「（千賀と）同じように衰えに直面しながら、新しいスタイルで再生した」と説明。現役時の晩年に右腕骨折の大怪我を経験し、以降は速球に頼らない投球術を取り入れ、ヤンキース在籍時の2021年にノーヒットノーランを達成したクルーバーの歩みを、同メディアは千賀と重ねる。
「これはまさに、センガが学ぶべき教訓である」などと主張し、新たな試みとして得意のフォークを軸にして、「速球へのアプローチを根本から変える必要がある」と論じている。さらに、シンカーも交えたパターンが有効であると説くとともに、「30歳を超えた投手が失った球速を取り戻すことは稀である以上、センガも過去を追うのではなく、クルーバーのように『新たな自分』の最適化を目指すべきなのだ」と強調。
また、先発ローテーションでは、3〜4番手に位置付けることが「現実的」と見込む同メディアは、「クルーバーの手本に従い進化を選ぶのであれば、センガは再び価値ある、信頼できる存在として先発マウンドに立ち続けることができる」と復調への方向性を示している。
今オフ中には33歳を迎え、この先のキャリアではよりコンディションへの配慮が必要となることは確実。来シーズン以降を見据える千賀が、投球スタイル変更という決断を迫られるタイミングも、そう遠くはないのかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]