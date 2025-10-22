人気YouTuberのモデル妻、第2子出産！ 「本当に本当におつかれさまでした」「なんて親孝行な娘ちゃん」
YouTuber「ハイサイ探偵団」ひっちゃんの妻でモデルの大森みちさんは10月22日、自身のInstagramを更新。18日に第2子を出産したことを報告し、ファンからは温かい声が寄せられています。
出産について、「1人目とは違う速さで陣痛10分間隔から、あっという間の5分ない間隔で旦那さんと病院に直行し、そのまま旦那さんも立ち会いでき母子共にとっても元気です！」とコメントした大森さん。生まれた娘に対しては「1人目の長期発熱から完治した、翌日に陣痛がきて生まれてきてくれて本当に親孝行な娘」と語りました。
また、感謝の気持ちを込めて「2児の母として育児に仕事に4人家族で楽しく頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします」と、これからの意気込みを述べています。
コメント欄には「おめでとう」「本当に本当におつかれさまでした」「可愛いここちゃんに会えるの楽しみにしてるよ！！」「2児のママ楽しみ増えたねー」「お身体労わってくださいね」「なんて親孝行な娘ちゃん」と、祝福の声が多く寄せられました。
「本当に親孝行な娘」大森さんは「2025年10月18日 AM1:43 3334gの女の子を無事に出産致しました」とつづり、5枚の写真を掲載しました。1枚目は家族スリーショットです。大森さんは生まれたばかりの赤ちゃんを抱いています。
「家族3人での最後の写真」大森さんは11日にもInstagramを更新。「家族3人での最後の写真」という文章に添えられた写真には、膨らんだおなかを見せるコーディネートの大森さんが家族と共に写っています。これから4人でたくさんの思い出を残してほしいですね。
