2025年10月23日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月23日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
誤解がトラブルにつながりそう。冷静な視点を忘れないこと。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
金運が好調。投資の話は前向きに検討する価値あり。
10位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
芸術が感性にいい刺激を与えそう。舞台芸術は特におすすめ。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
人の意見に左右されがち。自分をしっかりと持とう。
8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
ぼんやりしがち。忘れ物やなくし物をしないように注意。
7位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
批判的な発言は控えること。人間性を疑われて損することに……。
6位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
気楽な姿勢が好感度アップのカギ。堅苦しい態度は運気ダウンに。
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
書店にツキあり。最近話題の本をチェックしに足を運んで。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
周囲からのチェックが厳しい日。責任ある行動を心掛けて。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
心のパワーが満タン。未知の分野に挑戦すると充実した日に。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
魅力アップの吉日。おしゃれは念入りに、言動は明るくが◎。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
きれいな物が幸運を届ける日。花やガラス細工を身近に置いて。
