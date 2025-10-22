先週、フィギュアスケートグランプリシリーズで初出場・初優勝を果たした、新潟市出身の中井亜美選手が21日にフランスから帰国し喜びを語りました。



20日のグランプリシリーズ・フランス大会で、初出場ながら今シーズン世界最高得点をマークし初優勝を果たした17歳の中井亜美選手。衝撃のデビュー戦から3日、今日22日に笑顔で帰国しました。



■新潟市出身 中井亜美選手(17)

「いままでこんなに(報道陣に)囲まれたことがないのでびっくりしているし、ちょっとずつ実感もわいてきている。シニアの国際試合で初めて金メダルを取ることができて、今はすごくうれしい気持ちでいっぱいです。」



快挙達成の要因に最大の武器である〝トリプルアクセル〟をあげました。



■新潟市出身 中井亜美選手(17)

「今回トリプルアクセルがあったから金メダルとれたかなと思っている。もっと安定感を高めていければ、今後の試合も良い成績が続くと思う。」



2026年2月のミラノ・コルティナ・オリンピックへの出場について聞かれるとー



■新潟市出身 中井亜美選手(17)

「若干(五輪に)行きたい気持ちが出てきているが、そこで自分にプレッシャーがかかるのも嫌なので(オリンピックを)見据えているが、まずは演技をしっかりやることに集中していきたい。」



中井選手は、11月に開催されるグランプリシリーズ・カナダ大会にも出場する予定です。